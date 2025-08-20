Casa Blanca lanza su cuenta oficial de TikTok

La Casa Blanca ha lanzado su cuenta oficial de TikTok, acumulando alrededor de 4 mil 500 seguidores en la primera hora tras la publicación de su primer video de 27 segundos. Esta acción se produce en un momento crítico, ya que TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, enfrenta una posible prohibición en Estados Unidos debido a preocupaciones de seguridad nacional.

El presidente Trump había suspendido una prohibición que debía entrar en vigor antes de su toma de posesión el 20 de enero y extendió el plazo para que TikTok encontrara un comprador no chino. Este nuevo plazo vence a mediados de septiembre, lo que añade presión a la situación.

Trump, quien anteriormente había apoyado la prohibición de TikTok, cambió de postura al darse cuenta de que la plataforma podría ser útil para captar el apoyo de los jóvenes en su campaña de reelección. A pesar de tener una fuerte presencia en otras redes sociales, como X e Instagram, TikTok se ha convertido en una herramienta clave en su estrategia de comunicación.

La Casa Blanca ha decidido entrar en el mundo de TikTok, reconociendo su popularidad entre los jóvenes. El mensaje inicial de la cuenta, “¡Estados Unidos, qué tal, TikTok?“, refleja un intento de conectar con esta audiencia. Sin embargo, el futuro de la aplicación en el país sigue siendo incierto.

A medida que se acerca la fecha límite para la venta de TikTok, la atención se centrará en cómo el gobierno manejará esta situación y qué implicaciones tendrá para la relación entre Estados Unidos y China.