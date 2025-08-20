Lilia Cedillo coloca primera piedra de nuevo edificio en prepa Lázaro Cárdenas

La Rectora Lilia Cedillo Ramírez colocó la primera piedra del edificio LCA5 en la Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río, un nuevo espacio destinado principalmente para aulas. Este evento tuvo lugar durante la conmemoración del 41 aniversario de la institución, donde se celebraron actividades de integración y se dieron a conocer los servicios disponibles para los estudiantes de nuevo ingreso.

En su discurso, la doctora Cedillo destacó la importancia de fortalecer la infraestructura de la preparatoria, expresando: “Me da gusto que tengamos una preparatoria en el norte de la ciudad de Puebla, zona en la cual ahora la universidad también está cercana a la comunidad”. Este nuevo edificio busca atender las crecientes necesidades educativas de los alumnos.

El director de Infraestructura Educativa, José Daniel Gámez Rodríguez, proporcionó detalles sobre el nuevo inmueble, que contará con tres niveles y una construcción de mil 495.44 metros cuadrados. El edificio albergará 13 aulas, cada una con capacidad para 50 alumnos. En la planta baja y el segundo nivel se ubicarán cuatro aulas, mientras que en el primer nivel habrá cinco.

Durante la ceremonia, la Rectora también develó dos murales titulados “Kaizen 1 y 2”, que rinden homenaje a la identidad de la preparatoria, su historia y su evolución. El término “Kaizen” se refiere a la mejora continua, un principio que refleja el compromiso de la institución hacia el progreso educativo.

Este nuevo edificio no solo representa un avance en la infraestructura educativa, sino que también simboliza el compromiso de la universidad con la comunidad y el desarrollo de sus estudiantes, preparándolos para enfrentar nuevos retos en su formación académica.