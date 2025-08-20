Familia de víctima fatal en Vía Atlixcayotl niega acuerdo tras liberación del acusado

Este martes se informó sobre la liberación de Fernando N., joven señalado como responsable del accidente vial ocurrido el pasado fin de semana en la Vía Atlixcayotl que dejó un saldo de una persona fallecida —José Alberto—, dos lesionados y daños materiales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó que la liberación se produjo tras un acuerdo a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias.

No obstante, la familia, afectada por la pérdida de José Alberto, rechazó los señalamientos de la Fiscalía y aseguró que nunca aceptaron ni firmaron ningún acuerdo. Tampoco fueron notificados sobre la audiencia que derivó en la liberación.

Daniel, yerno de la víctima, relató en entrevista a Oro Noticias que la familia solamente acudió a una entrevista en el Ministerio Público para que fuera escuchada su representante.

Pese a esto, remarcó que no hubo ningún convenio o perdón hacia Fernando N., y añadió que no fueron notificados por las autoridades para la audiencia ni pudieron asistir.

El familiar reconoció la sorpresa y molestia, pues esperaban que el presunto responsable permaneciera detenido mientras se esclarecían los hechos. Afirmó que no otorgarán ningún perdón y esperan que el responsable pague.

Te puede interesar: Liberan a responsable de accidente fatal en la Vía Atlixcayotl

Asimismo, Daniel denunció que después del accidente no recibieron ningún aviso oficial. Por ello, tuvieron que buscar a José Alberto en hospitales y dependencias hasta encontrarlo en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Actualmente, la familia tiene programada una reunión para hoy, en la que participarán la parte afectada, el representante legal del presunto responsable y sus abogados.

El objetivo es iniciar una negociación que se centrará en el seguro automotor del acusado, quienes buscan asumir los gastos derivados del accidente.

Sin embargo, insisten en que esto no debe sustituir la justicia penal y temen que Fernando N. pueda evadir un proceso adecuado. Ante esto, exigen a la Fiscalía un proceso justo y transparente.

Editor: César A. García

Te recomendamos: