Aseguraron 67 mil litros de hidrocarburo esta semana en Puebla

Durante la semana del 11 al 17 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, en colaboración con autoridades federales y municipales, detuvo a 138 personas. Este operativo se enmarca en un esfuerzo por reforzar las labores de prevención del delito y vigilancia.

Entre los detenidos se encuentran cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo en el sur del municipio de Puebla, liderado por un hombre conocido como “El Yoyo”. Además, se aseguró a “El Quijadas”, un distribuidor de sustancias ilícitas en la Central de Abastos de Puebla capital.

La SSP también logró recuperar dos vehículos con reporte de robo gracias a la red de videovigilancia conectada al C5i, y se detuvo a un hombre y una mujer en este contexto. Asimismo, se inhabilitaron cinco hornos clandestinos para la deshidratación de materia prima forestal por parte de la Policía Estatal Forestal.

En total, durante esa semana, las autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron 249 acciones en toda la entidad. Esto resultó en el aseguramiento de 67 mil 560 litros de hidrocarburo, 4 mil 853 gramos y 628 envoltorios con posible droga, así como 21 vehículos relacionados con hechos delictivos, 73 cartuchos útiles y siete armas de fuego.

El operativo contó con el apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y policías municipales. El Gobierno del Estado, bajo la dirección de Alejandro Armenta, reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades para mantener a Puebla como un lugar seguro.