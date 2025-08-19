Presentan playera y medalla de carrera ‘Todo México Salvando Vidas’ en San Andrés Cholula

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y promover la salud a través del deporte, se llevó a cabo la presentación de la playera y medalla de la 6ª Edición de la Carrera Nacional con Causa “Todo México Salvando Vidas 2025”, organizada por la Cruz Roja Mexicana en Puebla. Este evento tendrá como sede el municipio de San Andrés Cholula.

La edil sanandreseña destacó el orgullo que representa para San Andrés Cholula ser sede por tercer año consecutivo de esta carrera: “Nuestra administración está comprometida con las causas sociales que fomentan la unión, la salud y la vida en comunidad. Para nosotros es un honor respaldar a la Cruz Roja Mexicana en este evento que se ha convertido en una tradición para las familias y corredores de todo el estado”, expresó.

Por su parte, la delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana en Puebla, Paula Saukko de Murrieta, subrayó la importancia de la participación ciudadana en esta jornada deportiva con causa: “La Cruz Roja no trabaja sola, necesita aliados, y San Andrés Cholula es un ejemplo de cómo un municipio puede sumarse a una causa noble y hacerla crecer”, afirmó.

La sexta edición de la Carrera Nacional con Causa se realizará el próximo 7 de septiembre, con distancias de 5 y 10 kilómetros, así como la caminata familiar de 3 kilómetros, teniendo como salida la Unidad Deportiva Quetzalcóatl, ubicada junto a la pirámide de San Andrés Cholula.

Con acciones como esta, la Cruz Roja Mexicana en Puebla y el Ayuntamiento de San Andrés Cholula reafirman su compromiso de trabajar juntos para fortalecer la salud, la prevención y la solidaridad social.