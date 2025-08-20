Atlixco apoya a emprendedores con nueva serie de capacitaciones

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, a través de la incubadora de negocios, anunció una nueva serie de capacitaciones para emprendedores y pequeñas empresas, con el propósito de fortalecer sus proyectos y elevar su competitividad.

Las actividades iniciarán el 25 de agosto con la capacitación en línea “Hecho en México”, enfocada en los requisitos y beneficios de obtener este distintivo oficial que da valor agregado a los productos nacionales.

El 26 de agosto, en la Casa de Cultura, se llevará a cabo el taller Marketing Digital para Emprendedores, impartido por la agencia poblana Centauri. Este curso, con costo, brindará estrategias prácticas para posicionar marcas en medios digitales.

Finalmente, el 29 de agosto, en Casa de Cultura, se repetirá la capacitación Registro de Marca, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), tras una exitosa primera edición que benefició a 35 emprendedores con un descuento del 90% en su trámite.

Para más información sobre costos, requisitos e inscripciones, las y los interesados pueden comunicarse al 244 44 6 19 35 o consultar las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Atlixco.