Lanzan segunda convocatoria de ‘Tu Crédito Imparable’ en Puebla

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, presentó la segunda convocatoria de “Tu Crédito Imparable”, un programa de financiamiento que busca apoyar a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) con tasas de interés preferenciales.

Esta iniciativa está dirigida a personas con negocios establecidos en el municipio que tengan más de 12 meses de operación, así como a mujeres emprendedoras organizadas en grupos solidarios con negocios individuales que cuenten con más de 6 meses de operación.

Durante la presentación en la Junta Auxiliar La Libertad, Chedraui destacó la importancia de este programa para el crecimiento económico de la ciudad, afirmando que llega en un momento crucial para potenciar el talento emprendedor de los poblanos. “Sabemos que sostener y hacer crecer un negocio requiere de mucho esfuerzo, de mucho tiempo y sacrificio; por eso, este crédito está diseñado para enviar un apoyo real para los momentos difíciles”, expresó.

El programa incluye dos modalidades: “Tu Crédito Individual” y “Tu Crédito Mujer”, enfocándose en la autonomía y crecimiento económico de las mujeres. Chedraui mencionó que el Gobierno de la Ciudad trabaja para combatir la competencia desleal y fortalecer a los emprendedores locales.

Rafael Del Castillo Torre de Mer, director de Relaciones Institucionales de Afirme Grupo Financiero, resaltó la relevancia de Puebla en el desarrollo económico del país y aplaudió la iniciativa del alcalde para fomentar el emprendimiento, especialmente entre las mujeres.

Jaime Raúl Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo, explicó que este crédito es un producto financiero gratuito diseñado para satisfacer las necesidades de las mujeres emprendedoras, permitiendo solicitar financiamiento desde 5 mil pesos sin necesidad de aval personal o inmobiliario, y sin pago de intereses, ya que estos son absorbidos por el gobierno municipal.

La titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, también mostró su apoyo al programa, enfatizando que no solo se trata de financiamiento, sino de brindar confianza a las mujeres para desarrollar sus ideas y transformar la capital.

Finalmente, Juan Román, presidente auxiliar de La Libertad, comentó que estas estrategias inspiran a los vecinos a construir un mejor entorno para las familias poblanas y reconoció el compromiso del alcalde con los emprendedores.

El esquema de financiamiento “Tu Crédito Individual” ofrece microcréditos con plazos de 12 meses y tasas de interés preferenciales, destacando que por primera vez se ofrece un producto sin intereses enfocado a MIPYMES, resultado de un convenio entre el Gobierno de la Ciudad y Banca Afirme.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de generar condiciones que fortalezcan la economía local y brinden oportunidades de crecimiento a los emprendedores, consolidando a las MIPYMES como motor de desarrollo para Puebla.