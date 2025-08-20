Jornada de Salud en Cuautlancingo ofrece atención gratuita

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, encabezó el inicio de una “Jornada de Salud” en conjunto con la diputada Norma Pimentel y representantes de las fundaciones Christus Muguerza y Tamariz Oropeza, para acercar los servicios médicos básicos a los ciudadanos mediante un módulo móvil de salud.

Los servicios que se ofrecerán incluyen consulta general, dental y oftalmológica, toma de signos vitales y de glucosa, curaciones, suturas, retiro de puntos, aplicación de inyecciones y retiro de DIU.

Ante los presentes, el edil sostuvo que esto es parte del humanismo mexicano que encabeza la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es velar por quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. “La enfermedad pone a las personas en muchas situaciones difíciles y no podemos hacer oídos sordos o no querer ver nuestra realidad cuando somos parte de la zona conurbada con sus rezagos y carencias”, afirmó Muñoz.

El alcalde también destacó la importancia de los programas de apoyo del gobierno federal, señalando que en su gestión se ha dicho no al abandono y al olvido en la comunidad. “Hay mucho por hacer para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos“, añadió.

Muñoz agradeció a la legisladora por escoger a Cuautlancingo para este proyecto, al que se suma el gobierno municipal con 100 fichas más para que los ciudadanos tengan mayor acceso a los servicios del módulo de salud.

En su intervención, Norma Pimentel agradeció la apertura del edil para trabajar de manera conjunta y su compromiso de llevar la transformación y la dignidad a todas las personas. “Eres un joven comprometido con la sociedad y es un honor caminar a tu lado, presidente”, expresó Pimentel.

La diputada explicó que el módulo recorrerá la demarcación para que los servicios lleguen a más personas de manera confiable. La última semana estará en la cabecera municipal para recabar las necesidades de la gente de primera mano. “Todos tenemos derecho a una vida sana y vamos a continuar trabajando en beneficio de los poblanos”, concluyó.