Ambulantes agreden a personal municipal en el Centro Histórico

Tras un operativo de reordenamiento comercial en la 10 Poniente y 3 Norte, ambulantes detonaron armas de fuego y aunque personal del Ayuntamiento salió ileso de esas agresiones, 13 colaboradores de la Dirección de Vía Pública fueron golpeados.

Así lo confirmó la Secretaría General de Gobierno a través de un comunicado de prensa, en el que acusó a los vendedores informales de incumplir con el acuerdo de no instalarse en las calles del Centro Histórico los martes y jueves.

“Esta acción causó un enfrentamiento en el que comerciantes populares realizaron detonaciones de armas de fuego; afortunadamente ninguno de los proyectiles causó lesiones a las personas servidoras públicas del Ayuntamiento, a ninguno de los comerciantes involucrados o a las personas que se encontraban en la zona”, informó la dependencia municipal.

El operativo fue realizado este martes por personal de la Dirección de Vía Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La SGG reprobó estas acciones y reiteró su compromiso para priorizar el diálogo antes de la confrontación para mantener a la capital poblana en tranquilidad y orden en el Centro Histórico y el resto de la capital poblana.

Hay que recordar que a inicios de julio se presentó un primer enfrentamiento entre comerciantes informales y personal de vía pública, por lo que la dependencia municipal presentó cuatro denuncias contra los responsables de golpear con palos de madera a los trabajadores del Ayuntamiento que participaban en un operativo.

El 18 de julio, la administración municipal desplegó un operativo en las calles del Centro Histórico para liberar el corredor 5 de Mayo y calles aledañas para reducir la cantidad de comerciantes ambulantes en la zona.

