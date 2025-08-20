UDLAP y WISE impulsan proyectos de ciencia liderados por mujeres

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la organización internacional Women In STEM Entrepreneurship Latin America (WISE Latinoamérica) han unido esfuerzos para ayudar en el desarrollo y viabilidad de proyectos liderados por mujeres mexicanas en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Este programa tiene como objetivo fortalecer el ecosistema emprendedor femenino, facilitando el desarrollo, crecimiento, y acceso a financiamiento, así como la generación de nuevos empleos para el fortalecimiento de la economía regional.

La Dra. Nora Gavira Durón, profesora de la Licenciatura en Finanzas y Contaduría de la UDLAP y representante del proyecto WISE Puebla, explicó: “Es la primera edición de este programa que busca fomentar proyectos de emprendimiento que lleven a lograr su propia empresa; basta con tener una idea para entrar a un proceso de revisión que lleve a elegir aquellas propuestas que tienen una idea muy clara”.

La Dra. Silvia Torres Carbonell, directora general de WISE Latinoamérica, añadió que todos los proyectos son bienvenidos, desde antropología hasta computación, destacando que las áreas STEM están presentes en prácticamente cualquier ambiente. “La idea es atraer ese talento femenino atravesado por la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y ver cómo eso se puede transformar en innovación”, afirmó.

El Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector Académico de la UDLAP, resaltó que este programa se realiza en el marco de la celebración de los 85 años de la fundación de la universidad y los 55 años de su campus en Puebla. Indicó que los criterios de selección incluirán el grado de innovación, propuesta de valor, impacto social y ambiental, y claridad en la presentación.

Para postularse al programa, se puede ingresar al link: https://forms.gle/48xEfh7xpMkzL9FHA. La convocatoria cierra el 31 de agosto, representando una oportunidad única para encontrar a mujeres que trabajan en beneficio de la sociedad mediante sus proyectos de emprendimiento.

Con este tipo de iniciativas, la UDLAP reafirma su compromiso con la promoción de áreas STEM, consideradas clave para el avance científico y tecnológico, así como para la innovación en diversas industrias. Para más información sobre el mundo STEM en la UDLAP, se puede visitar https://www.udlap.mx/stem/.