Hernán Cristante es el nuevo técnico del Club Puebla

El Club Puebla anunció este viernes 22 de agosto que Hernán Cristante será el nuevo entrenador del primer equipo varonil para lo que resta del Apertura 2025 de la Liga MX.

Cristante, exguardameta del Toluca y nombrado como uno de los mejores futbolistas extranjeros en México, cuenta con una extensa trayectoria como entrenador.

Inició su carrera dirigiendo a Coras de Tepic en el Ascenso MX; posteriormente tuvo dos etapas al mando del Toluca, con apariciones en fases finales y un subcampeonato en el Clausura 2018.

También ha dirigido al Querétaro Fútbol Club en el Clausura 2022 y al FC Juárez en el Apertura 2022 y Clausura 2023.

El proyecto deportivo de Hernán Cristante contará con la participación de Joaquín Velázquez y Marco Antonio Capetillo como auxiliares, exjugadores del Club Puebla.

Información sobre la Dirección Técnica de nuestro equipo 🔵. pic.twitter.com/PWUEStDx5r — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 22, 2025

