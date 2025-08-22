Congreso realiza 5º Foro para nueva Ley de Desarrollo Pecuario en Puebla

Con la participación directa de productores, ganaderos, asociaciones y académicos, el Congreso del Estado llevó a cabo el 5.º Foro Regional para la Construcción del Proyecto de Ley de Fomento, Sanidad y Desarrollo Pecuario del Estado de Puebla.

Durante este evento que se llevó a cabo en el Municipio de Xicotepec, el diputado Pável Gaspar Ramírez subrayó la importancia del trabajo conjunto y la participación ciudadana para crear un nuevo ordenamiento legal que no sea “letra muerta”, sino una herramienta real para fortalecer al sector y mejorar el bienestar de la población.

Asimismo, el legislador destacó la importancia de actualizar la Ley Ganadera para el Estado de Puebla, ya que desde 2006 no se ha renovado, por lo que esta nueva iniciativa busca armonizarla para atender las necesidades actuales del sector.

Por su parte, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas mencionó que los trabajos para la construcción de la nueva ley pretenden plasmar las observaciones y las aportaciones realizadas en territorio, en cuatro ejes fundamentales, como son: ganado mayor, ganado menor, sanidad, así como movilidad y trazabilidad.

Asimismo, consideró que la armonización de la ley también debe reflejar el trabajo en materia de sanidad animal, ya que esta tiene implicaciones en la salud pública.

Como parte de las actividades, se realizaron ponencias que abordaron temas relacionados con Zona Certificada, Trazabilidad y Sanidad Animal y Ganadería Sustentable, las cuales estuvieron a cargo de Alfonso de Vega García, Francisco Vidal García y Alfonso de Vega Vera, respectivamente.

En este foro también se contó con la presencia del diputado Marcos Castro Martínez; el subsecretario de Producción y Productividad Primaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, José Francisco Esquitín Alonso; el jefe de ventanilla Puebla-Norte del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, Marcos Ventura Maldonado.

