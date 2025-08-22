San Pedro Cholula presenta la Exposición Gastronómica del Chile en Nogada

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso de impulsar la cultura, el turismo y la economía local a través de actividades que enaltecen las tradiciones cholultecas.

En este marco, la Secretaría de Cultura, Turismo y Desarrollo Económico presentó la Exposición Gastronómica del Chile en Nogada, que se llevará a cabo del 22 al 24 de agosto en la Plaza de la Concordia, en un horario de 10:00 a 22:00 horas.

Durante tres días, locales y visitantes podrán disfrutar de la temporada del platillo más representativo de Puebla, en un evento que busca fortalecer la identidad gastronómica de Cholula y al mismo tiempo detonar la actividad turística y comercial en la región.

La inauguración y corte de listón se realizará el 22 de agosto a las 12:00 horas en la Plaza de la Concordia, con la participación de 10 expositores y comerciantes, quienes estarán listos para deleitar a los comensales con este manjar poblano.

