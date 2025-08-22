Detienen a fisioterapeuta por falsificar manga de Dragon Ball

Las autoridades japonesas arrestaron a un fisioterapeuta de origen chino, identificado como Hang Biao, por vender copias falsificadas de la primera edición del manga Dragon Ball. El arresto ocurrió en la ciudad de Mito, donde se sospecha que Hang comercializó al menos dos volúmenes falsos entre marzo y abril de 2025.

La venta se realizó a través de una plataforma de compraventa en línea por un total de 13 mil yenes (aproximadamente mil 600 pesos mexicanos). Las primeras ediciones de Dragon Ball son altamente valoradas entre coleccionistas, alcanzando precios de hasta 100 mil yenes (cerca de 13 mil pesos mexicanos) por ejemplar en sitios especializados.

La investigación se inició tras la denuncia de un comprador en Shizuoka, quien notó irregularidades en la impresión de uno de los tomos adquiridos. Las falsificaciones presentaban defectos evidentes, como diálogos fuera de los bocadillos, lo que generó sospechas.

Las autoridades ahora indagan sobre cómo se fabricaron y distribuyeron los volúmenes falsos. Este caso destaca la alta demanda y el valor simbólico de las primeras ediciones de Dragon Ball, así como la necesidad de reforzar las medidas contra el mercado de falsificaciones en Japón.

