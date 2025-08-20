The Beatles desatan rumores con misteriosa cuenta regresiva

The Beatles han generado una gran expectación entre sus fans tras una misteriosa cuenta regresiva en sus redes sociales, que podría anunciar grandes novedades.

El pasado 19 de agosto, la cuenta oficial de Instagram publicó en un carrete los números 1, 2, 3 y 4, donde se mostraban algunas portadas de sus álbumes, e invitando a visitar su sitio web.

Por su parte, en X, compartieron un video con Paul McCartney contando hasta cuatro, acompañado de imágenes de los miembros de la banda con enlaces a sus cuentas oficiales.

Mientras que en el sitio web se muestra un gráfico con los números en cuenta regresiva e invita a los fans a registrarse para recibir noticias sin revelar más detalles.

Algunos seguidores especulan que el anuncio podría tratarse del lanzamiento de una cuarta entrega de la serie Anthology, coincidiendo con su 30.º aniversario.

El proyecto Anthology consta de tres álbumes con demos, tomas descartadas, actuaciones y material inédito de The Beatles, que incluyó dos canciones inéditas como “Free as a Bird” y “Real Love”.

