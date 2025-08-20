México invertirá 60 mil mdp en uso eficiente del agua en la agricultura

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha lanzado el programa ‘México se Tecnifica’, que cuenta con una inversión histórica de más de 60 mil millones de pesos (mdp). Este programa tiene como objetivo mejorar el uso eficiente del agua en la agricultura, asegurando que el agua recuperada se destine al consumo humano.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que este programa es inédito y se realiza en colaboración con los agricultores. Su meta es recuperar el triple de agua que se consume anualmente en la Ciudad de México y distribuirla en zonas urbanas, garantizando así el acceso al agua como un derecho.

En sus declaraciones, Sheinbaum enfatizó: “Es un programa muy importante, y se ha hecho en colaboración con los agricultores, con los distritos de riego; más de 60 mil millones de pesos en todo el gobierno para recuperar —vamos a decirlo así— el triple de lo que se consume en un año en la Ciudad de México, para poderlo distribuir a las zonas urbanas para que todas las mexicanas y mexicanos puedan tener acceso al agua”.

El director general de Conagua, Efraín Morales López, recordó que el programa busca tecnificar más de 200 mil hectáreas para producir más alimentos con menos agua y recuperar alrededor de 2 mil 800 millones de metros cúbicos (m3) de agua para consumo humano.

El subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, Aarón Mastache Mondragón, explicó que se atenderán canales deteriorados y se realizarán acciones de revestimiento y entubamiento de canales, así como la instalación de compuertas automatizadas. Se proyecta recuperar hasta el 40 por ciento del agua mediante estas acciones.

Además, la tecnificación parcelaria permitirá recuperar hasta el 55 por ciento del agua a través de la nivelación de tierras y la implementación de sistemas de riego por goteo, aspersión y microaspersión.

Actualmente, seis distritos de riego están en marcha, incluyendo los de Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes. Por otro lado, diez distritos están en proceso de licitación, abarcando estados como Sonora, Coahuila, Durango y Michoacán.

Como parte de ‘México se Tecnifica’, también se implementa el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, que ha entregado mil 659 mdp para el resto de los distritos de riego del país.