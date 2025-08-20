INAH spervisará 27 obras públicas en San Andrés Cholula

Las obras públicas que se realicen en San Andrés Cholula contarán con la supervisión de arqueólogos en tiempo real, con la finalidad de preservar vestigios arqueológicos o paleontológicos que se llegaran a encontrar.

Este miércoles, el gobierno municipal firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con la finalidad de garantizar el salvamento de piezas históricas.

El secretario de Infraestructura del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Edgar Perea, explicó que con dicho convenio, especialistas del INAH estarán presentes en la ejecución de 27 obras públicas que tienen en puerta actualmente.

Precisó que los proyectos corresponden a construcción de distintas vialidades, pavimentación, agua potable y drenaje, en las cuales podrían hallar vestigios que deben ser recuperados y protegidos.

Por su parte Manuel Villarruel Vázquez, delegado del INAH en Puebla, reconoció la voluntad del gobierno para preservar la historia del municipio, de la mano del desarrollo que requieren los ciudadanos.

La alcaldesa, Guadalupe Cuautle Torres, enfatizó que gracias al convenio habrá un trabajo colaborativo directo, sin que tengan que solicitar autorizaciones del INAH por cada obra que realicen.

También detalló que se destinarán más de 500 mil pesos para pagarle a los arqueólogos que acompañarán la ejecución de las obras públicas, así como para la intervención que requieran las mismas.

“Hemos asumido el compromiso de ejecutar y entregar obras públicas de forma responsable, eso significa que el desarrollo de nuestro municipio nunca estará por encima de nuestro patrimonio”, comentó.

