Maribel Mora representará a México en Mundial Master de Carrera de Montaña

Maribel Mora, una destacada atleta de Zacatlán, representará a México en el Mundial Master de Carrera de Montaña que se llevará a cabo en Italia el 31 de agosto. Este evento cuenta con el respaldo de la presidenta municipal, Bety Sánchez, quien ha mostrado su apoyo a la atleta.

En una conversación reciente, Mora compartió su historia, revelando que comenzó a correr hace dos años, inspirada por su hijo. Inicialmente, la carrera era solo un pasatiempo, pero su dedicación la ha llevado a convertirse en campeona, lista para competir en una plataforma internacional.

Además, Mora destacó el papel de su esposo, quien se encarga de diseñar sus entrenamientos, asegurando que toda la familia esté involucrada en su camino hacia el éxito. Este esfuerzo colectivo ha sido fundamental para alcanzar sus metas.

El Ayuntamiento de Zacatlán ha contribuido económicamente para que Maribel pueda cumplir su sueño de participar en esta competencia internacional, subrayando la importancia del apoyo comunitario en el desarrollo de talentos locales.

La participación de Mora en el Mundial Master no solo es un logro personal, sino también un motivo de orgullo para Zacatlán, que ve en ella un ejemplo de perseverancia y dedicación.