Cuautlancingo mantiene vigilancia por “Operativo Guadalupe-Reyes”

Para garantizar el bienestar y la integridad de la población, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo continúa los recorridos de vigilancia y prevención por el municipio como parte del “Operativo Guadalupe-Reyes”, puesto en marcha a partir del 11 de diciembre.

Los elementos de la SSCyPC en conjunto con la Marina han patrullado diariamente por las calles de la comunidad y plazas comerciales, lo que ha permitido tener un saldo blanco en esta temporada decembrina.

Cabe recordar que la estrategia de seguridad del operativo contempla acciones específicas de refuerzo de la vigilancia en espacios públicos, centros comerciales y zonas de alta afluencia y la implementación de operativos de tránsito para prevenir accidentes y sancionar conductas de riesgo.

También la coordinación con cuerpos de emergencia para una atención oportuna en casos de incidentes así como campañas de prevención y concientización dirigidas a la ciudadanía.

El gobierno de Cuautlancingo refrenda su compromiso con el bienestar de la ciudadanía y la invita a denunciar cualquier conducta ilícita.

Los números de emergencia son:

911

Centro de mando y control de la SSCyPC:

WhatsApp: 2211 10-55-82

Línea directa: 2226 90-71-43

