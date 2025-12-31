Tonantzin Fernández inaugura rehabilitación de la 16 de Septiembre en San Agustín Calvario

Con la convicción de llevar desarrollo, bienestar y seguridad a todas las juntas auxiliares de San Pedro Cholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, inauguró la rehabilitación de la calle 16 de Septiembre, en la junta auxiliar de San Agustín Calvario.

Esta vialidad presentaba un deterioro avanzado, por lo que se rehabilitaron un total de 1,820 metros cuadrados de concreto asfáltico, además de la aplicación de pintura en señalética y guarniciones, con el objetivo de ofrecer entornos más seguros tanto para automovilistas como para peatones.

Durante el acto, la presidenta municipal destacó que su administración, bajo una política de cero corrupción, brinda más y mejores servicios y obras públicas en todo el municipio. Subrayó que todas las juntas auxiliares cuentan, al menos, con una obra pública, reflejo del compromiso de llevar la transformación a cada rincón de San Pedro Cholula.

Asimismo, felicitó a las y los vecinos de San Agustín Calvario por la rehabilitación de una de sus principales vialidades y anunció la próxima intervención del parque de la junta auxiliar, con el propósito de fomentar el deporte y la convivencia entre la niñez y las juventudes cholultecas.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a acercarse a la Secretaría de Bienestar y al Sistema Municipal DIF, a fin de conocer los servicios, programas y apoyos sociales que la administración municipal, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, pone a su disposición para contribuir al desarrollo y bienestar de las familias cholultecas.

