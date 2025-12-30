Decomisan 400 kg de pirotecnia en mercados Zapata, 5 de Mayo, Morelos e Hidalgo

La Secretaría General de Gobierno del municipio de Puebla, en coordinación con la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llevó a cabo un operativo contra la venta de pirotecnia en los mercados Zapata, 5 de Mayo, Morelos e Hidalgo, en los que se decomisaron más de 400 kilogramos de este material.

Estas acciones preventivas se realizaron con el objetivo de inhibir la venta y almacenamiento de pirotecnia, reducir riesgos de accidentes y garantizar condiciones seguras en espacios de alta afluencia, especialmente durante la presente temporada de fin de año.

Durante el operativo, el personal de las dependencias participantes actuó conforme a la normatividad vigente, con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos que representa el manejo inadecuado de material pirotécnico para la integridad física de las personas.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla refrenda el compromiso del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, con el bienestar, la seguridad y la protección de la sociedad poblana, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para prevenir riesgos y promover entornos seguros en los mercados municipales.

