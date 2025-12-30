Bukele aspira a seguir gobernando El Salvador en los próximos 10 años

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo en una entrevista con el youtuber español ‘The Grefg’, que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por “diez años más”, aunque aclaró que se trata solo de un deseo personal y no de un plan oficial.

“No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país, (…) pero si fuera por mí, yo sigo diez años más“, sostuvo el mandatario en la conversación grabada en la Casa Presidencial de San Salvador.

Bukele, quien no suele conceder entrevistas a medios locales, precisó que estaba expresando su gusto personal y que podría cumplir su mandato actual hasta 2027.

El jefe de Estado reveló que tenía un acuerdo inicial con su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele, para permanecer en el gobierno hasta 2029, pero que una reforma constitucional exprés aprobada por el congreso oficialista cambió los plazos.

¡NUEVO VÍDEO!



CONOCÍ A NAYIB BUKELE (PRESIDENTE DE EL SALVADOR) 🇸🇻



Como te dije en persona @nayibbukele, gracias por tomarte el tiempo de recibirme en Casa Presidencial y contestar mis preguntas. Que Dios te bendiga.



▶ https://t.co/koCtjO5jOn pic.twitter.com/o2VPddKEL0 — Grefg =) (@TheGrefg) December 29, 2025

“El acuerdo que tengo con mi esposa, aunque está en negociación, es que llegamos hasta 2029, (…) pero yo lo que le he dicho es que si me presento a la otra elección, el período termina en 2033, entonces no me puedo ir“, indicó.

La Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas, aprobó y ratificó en una sola jornada el 31 de julio una reforma que permite a Bukele optar por un tercer mandato consecutivo. La modificación adelantó las elecciones presidenciales a 2027 y extendió el período presidencial a seis años a partir de esa fecha.

Bukele asumió su segundo mandato consecutivo el 1 de junio de 2024, pese a que en ese momento la Constitución lo prohibía.

