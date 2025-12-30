DIF Cuautlancingo organiza festejos de fin de año para adultos mayores 

Con el objetivo de brindar momentos de alegría, convivencia y reconocimiento a los adultos mayores, la presidenta del Sistema Municipal DIF Cuautlancingo, Tere Alfaro llevó a cabo los festejos de fin de año en las Estancias de Día del municipio, como parte del trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Cuautlancingo encabezado por el presidente municipal Omar Muñoz.

Durante los encuentros en los recintos de la cabecera municipal, las juntas auxiliares de San Lorenzo Almecatla, Sanctorum, Chautenco y la Inspectoría de la Reserva Territorial Quetzalcóatl, las y los abuelitos disfrutaron de una convivencia llena de alegría y cercanía.

La titular del organismo municipal compartió un mensaje de sensibilidad y esperanza, en el que invitó a los adultos mayores a reflexionar y vivir plenamente esta etapa de su vida, “es tiempo de perdonar, de vivir un día a la vez y disfrutar cada momento, de ya no vivir preocupados sino de valorar lo que hoy tenemos”.

Asimismo, la presidenta transmitió un saludo especial de parte del edil reiterando el respaldo del gobierno municipal hacia las personas adultas mayores. “les envía un fuerte abrazo y les hace saber que siempre está pendiente de cada uno de ustedes”.

Finalmente, Tere Alfaro deseó a los asistentes un feliz y próspero Año Nuevo lleno de salud, tranquilidad y bienestar, reconociendo también la labor del personal que diariamente les brinda atención con vocación y compromiso.

El Sistema Municipal DIF reafirma su compromiso de seguir trabajando para generar espacios de inclusión, convivencia y bienestar para las personas adultas mayores de la comunidad.

