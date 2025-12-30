Presentan guías alimentarias para evitar excesos en fin de año

La Secretaría de Salud de México presentó las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana 2025-2030, un documento que ofrece recomendaciones prácticas para disfrutar de las festividades sin sacrificar el equilibrio nutricional.

Como cada fin de año, la sreuniones familiares y las cenas abundantes marcan la temporada decembrina; sin embargo, también aumentan el riesgo de excesos que pueden afectar la salud.

El director general de Políticas en Salud Pública, Daniel Aceves Villagrán, explicó que estas guías son más que una lista de sugerencias, son herramientas que orientan a las familias mexicanas sobre cómo preparar platillos tradicionales con ingredientes frescos, nutritivos y que favorezcan la salud, incluso en fechas donde los antojos y las calorías suelen dispararse.

Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra evitar los productos ultraprocesados, como embutidos, frituras, galletas, pan dulce y cereales con altos contenidos de grasas, sal y azúcar; además, reducir bebidas azucaradas o refrescos durante las celebraciones, pues aportan calorías vacías sin ofrecer saciedad ni beneficios nutricionales.

Tal vez te interese: Intentos de suicidio en menores suben 8% en Puebla; decesos bajan 13%

En su lugar, se promueve el consumo de agua natural simple y alimentos sin sellos nutricionales. La guía subraya la importancia de priorizar frutas y verduras de temporada, así como leguminosas y opciones de proteína animal como huevo, pollo y pescado.

Estos alimentos no solo aportan vitaminas, minerales y fibra, también ayudan a mantener el peso y disminuir el riesgo de enfermedades cardiacas, diabetes, hipertensión e incluso ciertos tipos de cáncer.

Las autoridades de la salud invitan a la población a vivir las fiestas con responsabilidad, atención al propio cuerpo y cuidado de los suyos, disfrutando de platillos tradicionales con moderación, manteniendo una hidratación adecuada y combinando la alimentación con descanso y ejercicio físico ligero.

#ComunicadoSalud



Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles brindan recomendaciones útiles para las fiestas decembrinas



➡️ https://t.co/hOu2TFqRz0 pic.twitter.com/dHkNY5yrJw — SALUD México (@SSalud_mx) December 29, 2025

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: