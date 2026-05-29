Edificio CIMA se convertiría en Centro de Simulación Médica del IMSS

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, realizó una visita a Puebla, para recorrer junto con el gobernador Alejandro Armenta Mier el antiguo edificio CIMA, inmueble que se perfila para convertirse en un Centro de Simulación Médica.

A través de redes sociales, el Gobierno de Puebla informó que durante el encuentro se reforzó la coordinación con el IMSS para mejorar la operatividad de las unidades médicas y la atención a los derechohabientes poblanos.

La visita ocurre en medio de los planes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para redefinir el uso del inmueble adquirido en 2017 por más de 400 millones de pesos.

🏥 Avanzamos hacia servicios de salud más cercanos.



En seguimiento a la visión de salud de la presidenta @Claudiashein, fortalecemos la coordinación con el @Tu_IMSS, encabezado por el director general @zoerobledo, para mejorar la operatividad de las unidades médicas y la… pic.twitter.com/JDG5s6L7PV — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) May 29, 2026

En el encuentro estuvo presente el secretario de Salud estatal, Joaquín Espidio Camarillo; y la delegada del IMSS en Puebla, María Magdalena Tinajero Esquivel, quien ha referido que el edificio tendría que ser demolido para desarrollar nuevos proyectos enfocados en la capacitación médica.

A finales de marzo pasado, informó que se proyectaba la construcción de un Centro de Simulación donde estudiantes de medicina y enfermería realizarían sus prácticas con herramientas especializadas para fortalecer su preparación académica.

Además, se contemplan espacios para educación continua de médicos y centros de investigación, con el objetivo de ampliar la capacidad de formación y desarrollo profesional del personal del IMSS.

Editor: Renato León

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