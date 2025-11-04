SCJN invalida multas por dormir en la calle

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidas por unanimidad las normas de dos municipios de Morelos que imponían multas de hasta 2 mil 838 pesos a personas por dormir en la vía pública.

El Pleno del máximo tribunal determinó que estas disposiciones violaban el derecho a la dignidad humana al sancionar a individuos por carecer de un techo donde descansar, considerando que dormir constituye una necesidad humana básica que no puede ser penalizada.

Durante la sesión, el ministro Arístides Guerrero García subrayó que “precisamente, se puede producir efecto discriminatorio en perjuicio de las personas carentes de un hogar propio”.

🚨#ÚltimaHora La #NuevaSCJN invalida multas por dormir en la vía pública porque afecta de manera desproporcionada a personas en situación de calle.



Sigue la transmisión aquí: https://t.co/vZWuNvLaTh pic.twitter.com/bXuIDtzxsk — Suprema Corte (@SCJN) November 3, 2025

La ministra Yasmín Esquivel Mossa añadió que aunque las normas estaban redactadas de manera general, afectaban predominantemente a grupos en situación de vulnerabilidad, señalando que “estas medidas no promueven el orden, sino la exclusión” y “perpetúan la desigualdad, al convertir la necesidad en una falta“.

En la misma resolución, la Corte invalidó disposiciones de leyes de ingresos municipales que sancionaban conductas ambiguas como “alterar el orden y la seguridad pública” o “provocar escándalo”, por considerar que su vaguedad facilitaba aplicaciones arbitrarias.

Paralelamente, el tribunal garantizó la capacidad jurídica de personas con discapacidad al eliminar la figura de “estado de interdicción” que permitía remover a integrantes de comités oficiales por dicha condición, reafirmando el principio de autonomía reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

