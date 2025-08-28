Singapur impone prisión y latigazos a proveedores de vapeadores

El Gobierno de Singapur anunció que, a partir del 1 de septiembre, sancionará con hasta 20 años de prisión y un máximo de 15 latigazos a proveedores de vapeadores que contengan etomidato, un anestésico de acción corta.

A través de un comunicado, el ministro de Salud, Ong Ye Kung, aseguró que los vapeadores son una puerta de entrada al abuso de sustancias, especialmente entre jóvenes.

El primer ministro Lawrence Wong anticipó la reforma con el fin de endurecer las penas contra la venta y uso de vapeadores, prohibidos desde 2018, especialmente en el etomidato.

Actualmente, poseer o usar vapeadores en Singapur implica multas de hasta 2 mil dólares singapurenses, equivalentes a casi 30 mil pesos mexicanos.

Te puede interesar: Tiroteo en escuela de Minneapolis deja 2 menores muertos

Por otra parte, las sanciones para vendedores con etomidato aumentan hasta 10 años de cárcel y 5 azotes; y para proveedores de vapeadores, van hasta los 20 años y 15 azotes.

Los consumidores, en su mayoría menores de 30 años, tendrán que asistir a programas de rehabilitación y pagar multas entre 500 y 700 dólares singapurenses; las penas llegarían hasta 2 años de prisión por recaída.

El gobierno instalará contenedores para que los usuarios depositen voluntariamente sus vapeadores antes de que entren en vigor estas medidas.

Además, la ciudad-estado reforzará los controles fronterizos para evitar la entrada de vapeadores contaminados con sustancias ilegales.

Te recomendamos: