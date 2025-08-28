Revisión en penal de Puebla confisca más de 90 objetos cortante

Como parte del fortalecimiento de las acciones para preservar el orden y la gobernabilidad en los centros penitenciarios del estado, en las últimas horas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) efectuó un operativo de revisión en el penal de Puebla.

En esta supervisión, policías custodios aseguraron más de 90 objetos punzocortantes, recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, envases de vidrio, pedazos de metal, entre otros artículos prohibidos.

Del 23 de julio al 20 de agosto de 2025, la Subsecretaría de Centros Penitenciarios de la SSP, con apoyo de autoridades federales, ha llevado a cabo cinco revisiones a este penal.

Estas acciones se realizan de manera permanente, a fin de mantener un estricto apego a las normas y garantizar la tranquilidad de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, reitera su compromiso de garantizar un sistema penitenciario más eficiente, seguro y con irrestricto respeto a los derechos humanos.

