Puebla atiende baches este jueves en vías clave de la capital

En el marco de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, refrenda su compromiso de brindar atención oportuna a los diferentes reportes ciudadanos.

Cada reporte recibido es una pieza clave que permite identificar con precisión los baches y zonas afectadas, facilitando una respuesta rápida y eficaz por parte de la autoridad municipal.

La colaboración de las y los poblanos, al utilizar los canales oficiales para reportar daños en las calles, fortalece la transparencia y la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.

Gracias a la participación ciudadana constante y comprometida, podemos priorizar y ejecutar las reparaciones donde más se necesitan, garantizando vialidades más seguras y transitables.

Los canales de comunicación permanecen abiertos para la recepción de reportes en materia de bacheo: 072, @PueblaAyto, @InfraPue.

Este jueves estaremos trabajando en las siguientes vialidades:

Camino Real a Cholula.

Calle Adolfo López Mateos.

Avenida 5 de Mayo.

Avenida Nacional.

Bulevar Oaxaca.

Bulevar Xonacatepec.

Calle 10 Oriente.

Avenida Xilotzingo.

Calle José María Morelos y Pavón.

Calle 57 Oriente.

Calle 40 Sur.

Avenida Fidel Velázquez.

Te recomendamos: