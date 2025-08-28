SMDIF Cuautlancingo entrega 50 aparatos auditivos

El gobierno municipal de Cuautlancingo, a través del Sistema DIF encabezado por Tere Alfaro, en conjunto con la empresa Salutia, entregó 50 aparatos auditivos como parte del programa “Salud Auditiva”.

Del 5 al 8 de agosto, en coordinación con la Dirección de Bienestar y Participación Ciudadana, se brindó atención especializada a 77 personas a través de revisiones básicas como otoscopía y estudios de audiometría, para determinar el grado de pérdida auditiva de cada una.

Como resultado, 50 ciudadanos fueron beneficiados con aparatos auditivos distribuidos de la siguiente manera:

10 para pérdida auditiva semisevera.

32 para pérdida auditiva severa.

8 para pérdida auditiva profunda.

La presidenta del SMDIF, Tere Alfaro, señaló que estas acciones refuerzan el compromiso de la actual administración de trabajar por el bienestar y la inclusión de las familias, destacando que el acceso a un aparato auditivo representa una oportunidad para mejorar la comunicación, la integración social y la calidad de vida de los beneficiarios.

Con programas como este, el gobierno de Cuautlancingo y el SMDIF refrendan su misión de seguir impulsando políticas públicas de salud que atiendan las necesidades de la ciudadanía y fortalezcan el tejido social del municipio.

