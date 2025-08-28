Capturan a “El Rino”, jefe de plaza del CJNG en Uruapan

Autoridades de Uruapan, en Michoacán, aprendieron a René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”, líder de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el alcalde Carlos Manzo.

La captura fue confirmada por el alcalde Carlos Manzo, quien a través de un video en redes alertó a la población a permanecer en casa, ya que el CJNG reaccionó violentamente ante el arresto.

“En estos momentos nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan”, indicó Manzo.

Ante esto, solicitó apoyo inmediato al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Guardia Nacional y Ejército para atender la situación.

Te puede interesar: Noroña presentará denuncia penal contra ‘Alito’ Moreno por agresión

Mientras tanto, al detenido se le confiscó un arma, drogas sintéticas, dinero y un dron. La alcaldía realiza operativos conjuntos con autoridades estatales y federales para proteger a la ciudadanía.

“Aquí vamos a actuar para defender al pueblo de Uruapan, no vamos a permitir que ningún grupo delictivo… como se llamen, venga a lesionar la paz social”, expresó.

Uruapan se trata de la segunda ciudad más importante de Michoacán y escenario de enfrentamientos entre grupos como CJNG, Caballeros Templarios, Viagras, Blancos de Troya y Pueblos Unidos.

Te recomendamos: