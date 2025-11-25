Pepe Chedraui encabeza Guardianes de Paz en el BINE

Para reiterar el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Puebla de fomentar la participación, el fortalecimiento del tejido social, así como la difusión de medidas de autocuidado, se llevó a cabo la acción Guardianes de Paz, BINE por la Paz y la Igualdad.

La estrategia también tiene la intención de fortalecer la proximidad social con autoridades de seguridad y de prevención del delito, así como la sensibilización de la población sobre la corresponsabilidad en la construcción de comunidades libres de violencia, con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e inclusión.

En este sentido, el presidente municipal, Pepe Chedraui, reiteró su compromiso de seguir velando por la seguridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; asimismo, destacó la importancia de seguir trabajando para fortalecer la cultura de la paz y el tejido social, mediante este tipo de iniciativas.

“Es un gusto encabezar una jornada más de Guardianes de la Paz, estrategia impulsada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de nuestro municipio para fortalecer el tejido social, promover la participación ciudadana y acercar a la población a sus cuerpos de seguridad; con estas acciones construimos comunidades más seguras basadas en la corresponsabilidad entre instituciones y ciudadanía”, agregó.

El secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Manuel Viveros Narciso, resaltó que esta iniciativa permite impulsar acciones para prevenir, atender y erradicar todo tipo de violencia desde las aulas, formar agentes de cambio por la construcción de la paz y el fortalecimiento del tejido social.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, coronel Félix Pallares Miranda, reconoció la importancia de desarrollar estas acciones de proximidad y crear entornos de paz y protección como un compromiso específico del presidente municipal, Pepe Chedraui. Agregó que la estrategia es resultado de un trabajo coordinado con el Gobierno Federal y Estatal.

Asimismo, Zaira González Gómez, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, destacó la relevancia de esta iniciativa como un espacio para la reflexión, aprendizaje y actuar colectivo por un mismo objetivo: la paz, la igualdad y la eliminación de todas las formas de violencia. “Ser guardianes y guardianas de la paz significa cuidarse, cuidar a sus iguales y rechazar cualquier forma de violencia o discriminación”, enfatizó.

En las instalaciones del BINE, se dio cita personal de los tres niveles de Gobierno, como son elementos de las policías de la Ciudad, Estatal, Forestal, Bomberos, Protección Civil Municipal, Defensa y Guardia Nacional.

Al evento asistieron Yadira Lira Navarro, secretaria de las Mujeres del Estado de Puebla, en representación del gobernador Alejandro Armenta; el general Héctor Ávila Alcocer, comandante de la VI Región Militar; el mayor Francisco Antonio Enríquez Rojas, comandante de la XXV Zona Militar; el coronel Marco Antonio Mendoza, coordinador estatal en Puebla de la Guardia Nacional; y el teniente Juan Ramón Falcón Flores, director de la Policía Forestal, en representación del secretario de Seguridad Pública del Estado.

Te recomendamos: