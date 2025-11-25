Balean y roban a hombre tras intentar comprar camioneta en Huejotzingo

Un hombre recibió tres impactos de bala tras asistir junto a su pareja sentimental a una cita para adquirir una camioneta particular en Huejotzingo; los agresores lo habían citado a través de redes sociales.

La noche del lunes, una pareja se presentó en el Barrio Cuarto de Huejotzingo para concretar la compra de una camioneta que habían visto publicada en Facebook por un costo de 138 mil pesos.

Sin embargo, fueron interceptados entre las calles 5 de Mayo y Gilberto del Bosque; un vehículo tipo Jetta blanco y una motocicleta FT-125 les cerraron el paso. Los agresores descendieron y amenazaron con armas de fuego para exigirles la entrega del dinero.

Te puede interesar: Ejecutan a un hombre dentro de su vehículo en La Resurrección

Según el reporte, el hombre opuso resistencia y recibió tres impactos de bala en el cuerpo. Además, fue golpeado en la cabeza con un arma, lo que le provocó una hemorragia craneal.

La pareja solicitó apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos y policías acudieron al lugar, brindaron atención prehospitalaria al afectado, y lo trasladaron al Hospital General de Huejotzingo, donde recibe atención especializada.

Los delincuentes huyeron con un botín de 100 mil pesos en efectivo y la cartera de la víctima. Hasta el momento, los responsables no han sido detenidos, y el caso continúa bajo investigación del Ministerio Público.

#Seguridad Con tres impactos de bala y golpes en la cabeza, delincuentes armados agredieron a un ciudadano para que entregara 100 mil pesos que tenía para la compra de un vehículo que vio publicado en redes sociales junto con su pareja en Huejotzingo. La agresión ocurrió en el… pic.twitter.com/L2h7iKLu9O — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 25, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: