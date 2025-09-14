Recolección de basura no se suspende en Puebla por Fiestas Patrias

El Gobierno de la Ciudad, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), informa que los días 15 y 16 de septiembre los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos no se suspenderán, garantizando la limpieza y el orden en la capital poblana durante las fiestas patrias.

Con esta medida, se asegura que tanto colonias, barrios, unidades habitacionales y juntas auxiliares cuenten con el servicio de manera habitual, evitando la acumulación de desechos y contribuyendo a que las familias disfruten de espacios limpios y seguros.

Se hace un llamado a las y los poblanos a respetar los horarios de recolección establecidos en cada zona y colocar sus residuos debidamente embolsados, a fin de facilitar el trabajo de las cuadrillas y mantener en óptimas condiciones la imagen urbana de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, reafirma su compromiso por el bienestar de las familias poblanas, asegurando servicios públicos eficientes y de calidad en fechas festivas.

