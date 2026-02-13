Pepe Chedraui entrega más de 9 mil despensas en la Laguna de Chapulco

Reafirmando su compromiso con las y los poblanos, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, hizo entregó más de 9 mil despensas a colonos del sur de la capital, como parte de las acciones permanentes en favor de las familias que más lo necesitan.

Esta entrega forma parte del programa “Alimentación Imparable”, impulsado por el DIF Puebla Capital que preside MariElise Budib, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar la economía de los hogares poblanos.

Durante el evento, el alcalde destacó que todas estas acciones se llevan a cabo de forma coordinada con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el gobernador, Alejandro Armenta en beneficio de las familias poblanas.

“Acuérdense que es completamente gratuito, les quiero pedir un favor muy grande, chequemos alrededor de sus casas si algún vecino no pudo venir y necesite este apoyo, que cuente con nosotros, que por medio de ustedes lo sumemos a este programa para que realmente le llegue a la gente que lo necesita”, abundó.

Por su parte, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, explicó que el programa “Alimentación Imparable” nace a partir de las peticiones ciudadanas que ha escuchado la presidenta del Patronato, MariElise Budib, durante sus recorridos por la capital, especialmente en temas relacionados con la nutrición de niñas, niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Destacó que el objetivo es acompañar a las familias que más lo necesitan mediante la entrega de más de 9 mil despensas con productos de la canasta básica, contribuyendo a fortalecer su alimentación diaria y generar un ahorro en su economía familiar.

“Quiero decirles que en el DIF Puebla Capital estamos convencidos de que una correcta nutrición puede marcar una gran diferencia en el crecimiento de una niña o un niño, en el bienestar de una persona con discapacidad y en la calidad de vida de nuestras personas adultas mayores”, aseveró el director general del DIF Puebla Capital.

En su intervención, la secretaria de las Mujeres, Zaira González Gómez destacó que estos apoyos impactan directamente en las jefas de familia y reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de continuar impulsando acciones con perspectiva de género en beneficio de las mujeres poblanas.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana y coordinada para garantizar mejores condiciones de vida para todas y todos.

