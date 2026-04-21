Texmelucan celebrará el Día del Niño con el evento “DIFZANIA”

En el marco de las celebraciones del Día del Niño, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan y el Sistema Municipal DIF anunciaron el evento denominado “DIFZANIA” para celebrar a la niñez del municipio.

En rueda de prensa, el alcalde Juan Manuel Alonso invitó a los pequeños a asistir a este evento donde habrá juegos, disfraces, sorpresas, alimentos y se espera la asistencia de más de mil niños. El edil agradeció a la iniciativa privada por sumarse a esta celebración.

La presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González, explicó que la celebración está dirigida a las niñas y niños de la ciudad y de las juntas auxiliares, incluyendo a quienes tienen alguna capacidad diferente.

El evento tendrá lugar el 25 de abril en el deportivo San Damián; el acceso gratuito será de 9:00 a 10:30 horas, bajo el concepto de ciudad de los niños, en la que la edad máxima de ingreso será de 12 años, por lo que tendrán que ser acompañados por un adulto.

El Gobierno Municipal y el Sistema Municipal DIF reiteran su compromiso de proteger y garantizar los derechos de las y los niños texmeluquenses para que puedan desarrollarse en un entorno con respeto y oportunidades rumbo a un mejor futuro.

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