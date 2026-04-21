Detectan raticida en papillas para bebés distribuidas en Europa

Una crisis de seguridad alimentaria se desató en varios países de Europa tras confirmarse la presencia de veneno para ratas en lotes de papillas para bebés distribuidos en Austria, República Checa y Eslovaquia.

La alerta se activó luego de análisis de laboratorio que detectaron sustancias raticidas en productos de la marca HiPP, lo que provocó el retiro inmediato de los alimentos en supermercados y farmacias de la región.

La empresa fabricante informó que el hallazgo no estaría relacionado con supuestas fallas en la producción, sino con un presunto caso de extorsión dirigido contra la compañía, que actualmente está bajo investigación.

Los productos afectados corresponden a frascos de 190 gramos de papilla de zanahoria y papa para lactantes mayores de cinco meses, distribuidos principalmente en cadenas de supermercados SPAR en Austria.

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De acuerdo con los reportes preliminares, sujetos desconocidos habrían manipulado los envases de manera deliberada para introducir el veneno, exigiendo posteriormente pagos millonarios para evitar nuevos ataques.

Por su parte, las autoridades sanitarias de Austria, República Checa y Eslovaquia emitieron una alerta preventiva y exhortaron a la población a no consumir los productos afectados y devolverlos a los puntos de venta.

Paralelamente, se abrió una investigación criminal a gran escala para identificar a los responsables del sabotaje, considerado de alto riesgo por afectar directamente a población infantil en varios países europeos.

Las pesquisas iniciales indican que los frascos habrían sido alterados después de salir de la fábrica, lo que ha encendido alertas sobre la vulnerabilidad de la cadena de distribución de alimentos infantiles en Europa.

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