Trump pide publicar tasas de éxito de las vacunas contra COVID-19

El presidente estadounidense Donald Trump llamó a las compañías farmacéuticas a publicar las tasas de éxito de sus vacunas contra COVID-19, en un mensaje publicado en Truth Social donde señaló: “Muchos creen que son un milagro que salvó millones de vidas. ¡Otros no están de acuerdo!”.

La declaración se produce en medio de tensiones dentro de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que culminaron con el despido de su directora Susan Monarez por oponerse al secretario de Salud Robert Kennedy Jr.

Trump enfatizó la urgencia de transparentar los resultados de los medicamentos contra la enfermedad que cambió la vida a nivel mundial en 2020, exigiendo: “Con los CDC destrozados por esta pregunta, quiero la respuesta, y la quiero YA“.

Este llamado coincide con el reciente nombramiento de Jim O’Neill, funcionario cercano a Kennedy Jr., como director interino de la agencia gubernamental.

El despido de Monarez ocurrió por por oponerse a solicitudes del secretario de Salud, reconocido por sus posturas antivacunas y escepticismo hacia teorías científicas como la crisis climática, profundiza la controversia en torno a las políticas sanitarias del gobierno estadounidense.

