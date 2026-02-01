Bebé fallecido por sarampión no era residente de Puebla, aclara Salud

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Salud, informó que el bebé que falleció en Tlaxcala por complicaciones asociadas al sarampión no era originario ni residente de la entidad. Esta aclaración se realiza en el marco de las acciones de vigilancia epidemiológica.

El bebé, de un año y un mes de edad, falleció el pasado 30 de enero tras presentar un cuadro grave de sarampión que incluyó dificultad respiratoria. Las autoridades sanitarias de Tlaxcala habían señalado que el menor no contaba con el esquema completo de vacunación, específicamente con la dosis contra el sarampión.

De acuerdo con la información contenida en el estudio de caso y en la identificación oficial de la madre, el menor nació y residía en el estado de Tlaxcala. Aunque de manera verbal se mencionó una posible estancia en Puebla, no se proporcionaron datos suficientes para corroborar un domicilio en esta entidad.

Desde la primera notificación del caso, la dependencia estatal solicitó información complementaria a su homóloga en el estado de Tlaxcala para confirmar un posible domicilio del menor en Puebla, sin obtener información certera al respecto.

Actualmente, se mantiene un seguimiento coordinado con el estado vecino con el objetivo de intercambiar información oportuna y fortalecer la colaboración interinstitucional para garantizar una correcta vigilancia epidemiológica.

