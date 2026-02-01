Diputada llama a municipios a atender ocupación indebida de espacios de estacionamiento 

La diputada Angélica Alvarado Juárez presentó ante el Pleno del Congreso dos puntos de acuerdo y una iniciativa, orientados a fortalecer el orden público, proteger derechos fundamentales y respaldar a los municipios en el cumplimiento de sus responsabilidades con la ciudadanía.

En primer término, presentó un punto de acuerdo dirigido a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado de Puebla, para atender la problemática de la ocupación indebida de espacios de estacionamiento en la vía pública, una práctica que afecta la vida cotidiana y que se ha normalizado en calles, mercados, hospitales y zonas turísticas y comerciales.

El exhorto plantea reforzar acciones de vigilancia, retiro de obstáculos y aplicación de medidas administrativas, especialmente en zonas con parquímetros, con el objetivo de recuperar el espacio público como bien común, proteger el derecho a la movilidad y prevenir conflictos sociales.

En segundo término, Angélica Alvarado presentó un punto de acuerdo enfocado al fortalecimiento de mecanismos municipales para prevenir y eliminar la discriminación, impulsando la instalación o consolidación de comités o instancias de coordinación municipal que permitan articular acciones de prevención, atención, capacitación y promoción de la igualdad y la no discriminación, sin generar mayor burocracia y fomentando una coordinación efectiva desde lo local.

Asimismo, la diputada dio lectura a la iniciativa por la que se reforma la denominación de la Sección Quinta y el artículo 228 Quater del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, como parte de las acciones legislativas encaminadas a fortalecer el marco jurídico estatal.

Finalmente, Angélica Alvarado Juárez reiteró que respaldar a los municipios y actualizar el marco legal desde el Congreso es fundamental para garantizar derechos, fortalecer la legalidad y mejorar la convivencia social en el Estado de Puebla.

