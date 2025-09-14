Accidente en carretera Tecamachalco-Cañada Morelos deja un muerto

Una persona murió y se registraron daños materiales tras la volcadura de una camioneta en la carretera estatal Tecamachalco-Cañada Morelos. El accidente ocurrió el fin de semana, a la altura del kilómetro 6, cerca de la comunidad El Salado.

Testigos relataron que el conductor de la Ford Ranger roja perdió el control del vehículo, lo que provocó la volcadura. Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del incidente.

Automovilistas que pasaban por la zona alertaron a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Protección Civil de Tecamachalco llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento del conductor.

La Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona mientras agentes y peritos de Seguridad y Tránsito Estatal tomaron conocimiento del hecho.

La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes; la identidad de la víctima permanece reservada.

