Conductores chocan en Teziutlán y derriban barda de plaza de toros

Dos conductores en estado de ebriedad protagonizaron un choque en la madrugada de este domingo, que resultó en la caída parcial de la barda de la plaza de toros de Teziutlán.

El accidente ocurrió en la intersección de avenida Hidalgo con La Mesilla. Según testigos, un corte a la circulación entre un Volkswagen Golf y una camioneta Jack, combinado con el asfalto mojado, provocó el choque y el impacto contra la barda.

Las pruebas de alcoholemia realizadas a ambos conductores resultaron positivas, por lo que se activó el protocolo correspondiente. Las unidades fueron retiradas por grúas y el peritaje, así como la evaluación de daños, estuvo a cargo de la vialidad municipal.

No se reportaron daños materiales adicionales ni víctimas, aunque la circulación permaneció cerrada hasta la madrugada para atender el incidente.

