Dos hombres disparan contra expresidente auxiliar de Zacachimalpa

Alfredo Jiménez, expresidente auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, fue atacado a balazos por dos hombres en motocicleta la madrugada de este domingo.

Jiménez, quien fue aspirante a la reelección en enero, viajaba en un Chevrolet Onix cuando fue interceptado por los agresores que dispararon en múltiples ocasiones, causándole heridas dentro del vehículo.

Los responsables huyeron del lugar, mientras la víctima pidió auxilio. Paramédicos y policías llegaron a la carretera Zacachimalpa-San Baltazar Tétela, donde recibieron atención prehospitalaria.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital General del Sur, donde permanece estable. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones en torno al ataque.

