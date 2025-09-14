Dos hombres disparan contra expresidente auxiliar de Zacachimalpa

Alfredo Jiménez, expresidente auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, fue atacado a balazos por dos hombres en motocicleta la madrugada de este domingo.
Jiménez, quien fue aspirante a la reelección en enero, viajaba en un Chevrolet Onix cuando fue interceptado por los agresores que dispararon en múltiples ocasiones, causándole heridas dentro del vehículo.
Te puede interesar: Declaran culpable a Óscar N. por desaparición de Karina en Tehuacán
Los responsables huyeron del lugar, mientras la víctima pidió auxilio. Paramédicos y policías llegaron a la carretera Zacachimalpa-San Baltazar Tétela, donde recibieron atención prehospitalaria.
Posteriormente, fue trasladado al Hospital General del Sur, donde permanece estable. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones en torno al ataque.
Editor: César A. García