Pelea entre pandillas en San Ramón deja varios heridos, incluidos perros

Una pelea entre presuntas pandillas en la colonia San Ramón, al sur de Puebla, dejó dos perros heridos de bala y tres hombres lesionados. No se reportaron detenciones relacionadas con el incidente.

La madrugada del sábado, el 911 recibió reportes sobre una pelea campal en la intersección de las calles Tulipanes y Bugambilias. Testigos denunciaron el uso de armas blancas, perros y disparos de arma de fuego.

Al llegar las autoridades, paramédicos, médicos veterinarios y policías atendieron a dos hombres apuñalados, otro herido de bala y dos perros heridos. Todos fueron trasladados a hospitales y centros veterinarios.

Testigos señalaron que los responsables pertenecen a las pandillas conocidas como “Los Curi” y otro grupo rival, aunque no se han reportado detenciones oficiales.

