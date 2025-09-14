Hombre muere tras golpiza durante un baile en Grajales

Un hombre perdió la vida tras ser brutalmente golpeado por un grupo de sujetos durante un baile de cumpleaños en el municipio de Grajales, Puebla.

El incidente ocurrió durante la celebración de 18 años de un joven en la comunidad de Máximo Serdán. Un grupo de invitados, bajo los efectos del alcohol, inició una riña en la que golpearon al afectado con puños, patadas y botellas de vidrio.

Los agresores dejaron de golpearlo cuando notaron que ya no se movía, momento en que otros asistentes intervinieron para separarlos y ayudar al herido, que ya había fallecido.

Los servicios de emergencia confirmaron el deceso al llegar al lugar, donde también se encargaron de resguardar la escena. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició la investigación.

Editor: César A. García

