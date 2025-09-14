PRI Puebla minimiza desbandada de militantes hacia MC

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) intenta tapar la desbandada de militantes que enfrenta en Puebla, propiciada por el exdirigente estatal Néstor Camarillo Medina.

Esto luego de que el pasado viernes, el senador oficializara la incorporación de alcaldes, regidores y militantes priistas a las filas de Movimiento Ciudadano (MC), partido al que él también se sumó desde el 27 de agosto.

Entre los perfiles que se llevó del tricolor destacan los ediles de Cuyoaco y Huaquechula, Iván Camacho Romero y Raúl Marín Espinoza, respectivamente; así como regidores de San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan.

Además, se espera que en los siguientes días se concrete la salida de más priistas para brincar a MC, ya que en total desmantelarían a 120 Comités Directivos Municipales.

También trascendió que integrantes de sectores como la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y la Red de Jóvenes del PRI presentarán sus renuncias.

PRI minimiza desbandada

Mientras Néstor Camarillo continúa el desfonde del PRI en Puebla, el Comité Directivo Estatal (CDE) minimizó la fuga de militantes, al asegurar que la mayoría ni siquiera están afiliados de manera oficial.

A través de un comunicado de prensa, informaron que hasta la fecha han recibido 120 renuncias, de las cuales más de la mitad no se encontraban inscritas en el registro partidario.

A la par, aclararon que las personas que se fueron con el exdirigente priista forman parte de su círculo político más cercano, entre ellos familiares.

Por su parte, la diputada local y secretaria general del PRI, Delfina Pozos Vergara, advirtió que perfiles externos buscan llevarse a más militantes del partido.

Pese a lo anterior, afirmó que el instituto tricolor no será desestabilizado e hizo un llamado para que la militancia confíe en la renovación de liderazgos que se realizará en septiembre.

