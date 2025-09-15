Rocha Moya anuncia cancelación de festejos patrios en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó la cancelación del festejo masivo del Grito de Independencia en 2025. Se limitará al acto cívico protocolario de los tres Poderes del Estado y las Fuerzas Armadas.

Mediante un mensaje en redes sociales, señaló que la decisión responde a un ejercicio de alta responsabilidad, priorizando el bienestar de las familias sinaloenses.

Destacó que septiembre es un mes de valores cívicos que honran la memoria histórica y la identidad nacional, pilares que fortalecen al Estado y al país.

Rocha Moya subrayó que mantendrá vigente el operativo estatal de seguridad durante los días patrios, reiterando que todas las acciones buscan el bienestar común.

El año pasado, el festejo patrio también fue cancelado debido a una ola de violencia en Sinaloa, principalmente en Culiacán. En ese momento, la medida se tomó para garantizar la seguridad de la población.

Finalmente, agradeció a los artistas que participarían y pidió comprensión a los sinaloenses, invitándolos a celebrar el orgullo patrio desde sus hogares.

