Continúa bloqueo en Arco Norte; suma más de 72 horas

Campesinos de la comunidad Emiliano Zapata, en Hidalgo, mantienen bloqueada la autopista Arco Norte desde hace más de 72 horas. Exigen al gobierno federal el pago por las tierras que en 2006 fueron utilizadas para construir la vía.

El bloqueo inició el jueves alrededor de las 10:00 horas en el kilómetro 182+400, en los límites entre Emiliano Zapata y Calpulalpan, Tlaxcala. Los manifestantes colocaron montículos de tierra, piedras y troncos para obstruir el paso de vehículos particulares y de carga.

Cientos de transportistas permanecen varados en la vía, algunos con acceso restringido para salir del área, mientras elementos de la Guardia Nacional resguardan la zona para prevenir robos o saqueos.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) hizo un llamado a manifestantes y gobierno federal para resolver el conflicto y reabrir la vía. Advirtieron que el bloqueo afecta las cadenas de producción y provoca pérdidas económicas.

Hasta el momento, no se ha confirmado un acercamiento oficial con los ejidatarios, pero se prevén reuniones para alcanzar un acuerdo que permita la liberación de esta vía estratégica, que conecta importantes ejes carreteros del sureste hacia el centro y norte del país.

#ConexiónVial 📍 Continúa cierre total de circulación en ambos sentidos sobre el Arco Norte por presencia de personas, cerca del km 182+000 de la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México, (Arco Norte).



