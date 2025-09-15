Papa León XIV cumple 70 años, su primer cumpleaños como pontífice

El papa León XIV cumplió este domingo 70 años y celebró su primer cumpleaños como jefe del Vaticano tras su elección en mayo. Es el pontífice más joven de los últimos 30 años.

“Queridos amigos, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres; y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones“, expresó el pontífice a través de su cuenta de X.

Tradicionalmente en el Vaticano no se celebran los cumpleaños; no obstante, miles de personas festejaron con un concierto en la Plaza de San Pedro con artistas como Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend y Karol G.

Durante el domingo, rezó el Ángelus ante los fieles desde el Palacio Apostólico y participó en una conmemoración de mártires del siglo XXI en la basílica de San Pablo Extramuros.

Robert Francis Prevost nació en Chicago en 1955, tiene raíces francesas, italianas y españolas, y nacionalidad peruana gracias a su trabajo misionero en ese país.

