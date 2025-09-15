Influencers denuncian intento de asalto en la Puebla-Orizaba

Las influencers Iza Macondo y Doris C. Name, mejor conocidas como Conder y Name, denunciaron en redes sociales un intento de asalto en la autopista Puebla-Orizaba el pasado 12 de septiembre.

En el video aclararon que, aunque ambas residen en CDMX, son originarias de Veracruz, por lo que viajan frecuentemente por esa carretera para visitar a sus familias, ya sea en avión o carretera.

Relataron que durante su trayecto, al momento de entrar a Puebla, en el tramo entre Acatzingo y Progreso de Juárez, un sujeto lanzó piedras desde un puente para intentar dañar las llantas y obligarlas a detenerse.

Afortunadamente, Name señaló que gracias a las habilidades de conducción de su pareja Doris, lograron esquivar las piedras, evitando el daño y un posible asalto.

Explicaron que esta es una de las tácticas usadas para asaltar a muchos conductores y transportistas en la zona: rompen llantas para forzar una parada y luego realizar el atraco.

Aclararon que su mensaje no es para solicitar acciones por parte de autoridades gubernamentales, sino con el fin de alertar y prevenir a sus seguidores que lleguen a transitar por el peligroso tramo.

